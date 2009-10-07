Londra'da, Türk çeteleri dehşet saçıyor!

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde son üç günde iki kişinin silahla vurularak öldürülmesi panik yarattı.



Çete çatışması olduğu belirtilen saldırılarda bu kez Cem Düzgün (21) adlı bir Türk hedef alındı. Londra’nın kuzeyinde Clapton bölgesinde önceki gece 22.50’de silahlı saldırıya uğrayan Türk genci hayatını kaybetti. Olayla ilgili 20 yaşlarında 3 kişi gözaltında...



Geçen cuma günü de Londra’da Türk mahallelerinden Tottenham’da oturan Oktay Erbaşlı (23) otomobil kullanırken yanına yaklaşan silahlı bir motosikletli tarafından başına ateş edilerek öldürülmüştü. Polis, Erbaşlı ve Düzgün cinayetleri arasında bir bağlantı olup olmadığını inceliyor.

Erbaşlı’nın “Tottenham Boys” çetesinin üyesi olduğu ileri sürülürken İngiliz medyası Erbaşlı’nın gangster olduğunu yazdı. Düzgün’ünse Tottenham Boys tarafından intikam amacıyla öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.



Alınan bilgilere göre Erbaşlı, geçen yıl da rakip çete “Bombacılar” tarafından ayağından vurulmuştu. Erbaşlı’nın Tottenham Boys çetesinin 7 yıldır üyesi olduğu ve kadın ticareti yaptığı da belirtiliyor.



5 ayda 4 cinayet



Geçen haziranda Londra’nın güneyinde bir gece kulübünde sabaha karşı işlenen bıçaklı ve tornavidalı saldırıda Ali Toprak hayatını kaybetmişti.



Türk çeteleri



Tottenham Boys: Avrupa’nın “Escobar”ı olarak tanınan Baybaşin çetesinin devamı olduğu ileri sürülüyor. Abdullah Baybaşin’in küçük işlerde bu çeteyi kullandığı belirtiliyor. Tottenham Boys çetesinin üyeleri motosikletli, kasklı ve maskeli dolaşıyor ve “vur-kaç” taktiği uyguluyor.



Bombacılar: Tottenham Boys’a rakip çıktığı öne sürülen Bombacılar’ın geçmişinin ise daha kısa olduğu belirtiliyor. İngiliz polis teşkilatından bir sözcü, Tottenham Boys çetesinin ismini duyduğunu ancak Bombacılar çetesinin adını duymadığını söyledi.