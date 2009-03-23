Londra'da Türk bakkal öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bakkal dükkanı işleten Ahmet Paytak, uğradığı silahlı saldırıda öldü, 21 yaşındaki oğlu Hüseyin de yaralandı.



50 yaşındaki Paytak'ın dükkanının önünde sigara içtiği sırada motosikletle gelen iki kişiden birinin dükkana girdiği ve tezgahın arkasında müşterilere hizmet eden oğlu Hüseyin'e iki el ateş ettiği bildirildi. Ahmet Paytak'ın oğluna ateş eden kişiyi kovalamaya başladığı, ancak karnından vurulduğu kaydedildi.



Saldırganların olay yerinden bir motosikletle kaçmayı başardığı belirtildi.



Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerin müdahalelerine rağmen Ahmet Paytak'ın kurtarılamadığı açıklandı.



Polis kaynakları, Paytak ve oğlunun başkaları sanılarak vurulduklarını tahmin ediyor. Paytak'ın dükkanı geçen ay devraldığı, polisin bu nedenle dükkanın bir önceki sahipleri üzerinde soruşturmayı derinleştirdiği belirtiliyor.



Saldırı sırasında vurulan 21 yaşındaki Hüseyin Paytak'ın da ameliyat edildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.



Ahmet Paytak'ın 24 yaşındaki damadı Tuncay Ganidağlı da kayınpederinin sevilen bir kişi olduğunu, hiçbir düşmanı bulunmadığını belirterek, "mutlaka onlara başkaları sanarak saldırdılar. Ailece kayınpederimin ölümünden büyük bir acı duyuyoruz" dedi.



Islington semtinde yaşayan Ahmet Paytak'ın aynı saldırıda vurulan oğlu Hüseyin'in dışında 27 yaşında Kemal ve 25 yaşında Elif adında iki çocuğu daha bulunduğu belirtildi.



Olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığı ya da tutuklanmadını belirten polis sözcülüğü,soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.

