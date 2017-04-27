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BBC Türkçe

Londra'da 'terör saldırısı' şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Londra'da parlamento binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir kişi 'terör saldırısı hazırlığında olduğu' şüphesiyle gözaltına alındı.

27 Nisan 2017 20:54

İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento binası yakınlarında bıçaklı bir kişi 'terör saldırısı planladığı' şüphesiyle gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, olay yerinde iki bıçak gördüğünü, birinin büyük bir ekmek bıçağı olduğunu söyledi.

Londra Emniyet Teşkilatı yazılı açıklamasında, bakanlıkların bulunduğu Whitehall bölgesinde meydana gelen olayda yaralanan olmadığını duyurdu.

Polis, arama sırasında şüphelinin sırt çantasından üç bıçak çıktığını belirtti.

Açıklamada, "20li yaşlarındaki şüpheli, suç aleti taşıdığı ve terör saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı" denildi.

Şüpheli, Londra'nın güneyindeki bir emniyet biriminde gözaltında tutuluyor.

Bölgede, 22 Mart saldırısından bu yana güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

Geçen ay Halid Mesud adlı bir kişi, parlamento binasının hemen yanındaki Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürmüş, biri polis memuru beş kişi yaşamını yitirmişti.

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