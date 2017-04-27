Londra’da 'terör saldırısı' şüphesi: Bir kişi gözaltında

Şüphelinin gözaltına alınması sırasında yaralanan olmadığı bildirildi. Polis, gözaltına alınan kişinin 20 yaşında olduğunu ve yanında birden fazla bıçak bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Şüphelinin bir rutin kontrol sırasında gözaltına alındığı ve Londra'daki bir emniyet biriminde tutulduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ederken, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından bir tehlikenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Önlem olarak bir cadde trafiğe kapatılırken çok sayıda şehir içi otobüs farklı güzergâhlar üzerinden sefer yaptı.

İngiliz televizyonunda polisin yerde duran bir sırt çantasını ve çantadan çıkan bıçakları incelediği görüntüler yayınlandı.

Söz konusu şüpheli Londra'daki hükümet binalarıyla İngiltere Parlamentosu'na yüz metrelik mesafede gözaltına alındı. Medyada, İngiltere Başbakanı Theresa May olay sırasında Downing Street 10 numaradaki hükümet konutunda bulunmadığına yer verildi.

22 Mart'ta da 52 yaşındaki Halid Mesut adlı bir kişi parlamento binasının yanındaki Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürerek beş kişinin ölümüne sebep olmuş, daha sonra da parlamento binası alanında bir polis memurunu bıçaklayarak öldürmüştü.

Saldırgan güvenlik birimleri tarafından vurulmuş, bu olaydan sonra parlamento ve çevresindeki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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dpa/ÇA/GA