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Dünya

Londra'da 'terör' operasyonu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 'Terörle mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

14 Ekim 2013 09:58

Londra polisi, "terörle mücadele" kapsamında 6 farklı adrese düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Scotland Yard polis servisinden yapılan açıklamada, kişilerin, "terör eylemine teşvik" ve "terör eylemi hazırlığı yapmak" şüphesiyle Terör Yasası (Terrorism Act 2000) kapsamında tutuklandıkları belirtildi.

Baskınlar Londra'nın Whitechapel, Bayswater ve Peckham bölgelerindeki 6 farklı adrese TSİ 21.10'da yapıldı.

Londra polisinden yapılan açıklamada da baskınların "önceden planlanmış, istihbarat servisi rehberliğinde yapılan bir operasyon" olduğu ifade edildi.

Şüpheliler, güney Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü.

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