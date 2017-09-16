Londra'da terör alarmı kritik seviyeye yükseltildi

Londra metrosunda cuma sabah saatlerindedüzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Örgütün propaganda aracı olan Amak ajansı, internet üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı IŞİD'e bağlı bir birimin düzenlediğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theras May, 29 kişinin yaralandığı saldırı sonrası ülkede terör alarmı en yüksek seviye olan "kritik" seviyeye çıkartıldığını açıkladı. May, bu kapsamda kamuya açık alanlardaki silahlı polis güçlerinin sayısının arttırılacağını ve polislere askerlerin destek vereceğini ifade etti. Terör alarmının kritik seviyeye çıkarılması, ülkede olası bir saldırı ihtimalinin göz önünde tutulduğu anlamına geliyor.

Parsons Green metro istasyonunda cuma sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın el yapımı bir bomba kaynaklı olduğunun anlaşılması üzerine İngiltere Başbakanı May patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıda yaralanalardan hiç birinin durumunun ağır durumda olmadığı bilgisi verilirken, görgü tanıkları birçok yolcunun yüzünde yanıklar olduğunu aktarmıştı.

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AFP, GA/BÖ