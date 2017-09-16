T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Londra'da terör alarmı kritik seviyeye yükseltildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki metro istasyonunda düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Ülkede terör alarmının en yüksek seviye olan 'kritik seviyeye' çıkarıldığı duyuruldu.

16 Eylül 2017 02:04

Londra metrosunda cuma sabah saatlerindedüzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi. Örgütün propaganda aracı olan Amak ajansı, internet üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı IŞİD'e bağlı bir birimin düzenlediğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theras May, 29 kişinin yaralandığı saldırı sonrası ülkede terör alarmı en yüksek seviye olan "kritik" seviyeye çıkartıldığını açıkladı. May, bu kapsamda kamuya açık alanlardaki silahlı polis güçlerinin sayısının arttırılacağını ve polislere askerlerin destek vereceğini ifade etti. Terör alarmının kritik seviyeye çıkarılması, ülkede olası bir saldırı ihtimalinin göz önünde tutulduğu anlamına geliyor.

Parsons Green metro istasyonunda cuma sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın el yapımı bir bomba kaynaklı olduğunun anlaşılması üzerine İngiltere Başbakanı May patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıda yaralanalardan hiç birinin durumunun ağır durumda olmadığı bilgisi verilirken, görgü tanıkları birçok yolcunun yüzünde yanıklar olduğunu aktarmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, GA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LondraIŞİDAmakBaşbakanı Theras MayGreenBaşbakanı MayDeutsche Welle Türkçe AFP GA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24