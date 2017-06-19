Londra'da terör alarmı: Camiden çıkan insanların üzerine araç sürdü; olayda 1 kişi hayatını kaybetti!

Londra'nın kuzeyinde yer alan Finsbury Park Camisi yakınlarında beyaz bir minibüs, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20), teravih namazı bitimi camiden çıkan Müslümanların arasına daldı.

İngiliz polisi, bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini (İngiliz basını sayının fazla olduğunu belirtiyor), yaralanan 8 kişinin bölgedeki 3 ayrı hastaneye kaldırıldığını ve hafif yaralı 2 kişinin tedavisinin olay yerinde tamamlandığını duyurdu. Yetkililer, yaralıların durumunun bıçaklı saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi.

Polis ayrıca, 48 yaşındaki sürücünün önlem amacıyla hastaneye götürüldüğünü ve taburcu edilmesini takiben sorgusuna başlanacağını duyurdu. Saldırının terörle mücadele birimi tarafından incelendiği de kaydedildi.

İslamafobik saldırı mı?

Olayın meydana geldiği bölgede ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı biliniyor. Caminin bulunduğu ve adını aldığı Finsbury Park semti, genellikle konutların bulunduğu yerleşim alanlarından oluşuyor, Türkçe konuşan toplumun üyeleri de bu bölgede yoğun olarak ikamet ediyor.

"Hayatını kaybedenler var"

Saldırıyla ilgili bilgi veren Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Kozba, olayda yaralıların yanı sıra yaşamını yitirenlerin de olduğunu söyledi.



Kozba, şu aşamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir rakam veremeyeceğini dile getirerek, "Bu geceki teravihe de katılım önceki geceler gibi çok yoğundu. Camimize yüzlerce kişi geliyor her akşam. Bu olayı 'terör saldırısı' olarak tanımlamalıyız." dedi.



Kozba ayrıca olayda "kasıtlı olarak" hedef alınan kişilerin "teravihten çıkan cemaat" olduğu vurguladı.

"Müslümanları öldüreceğim"

Olaya tanıklık eden Abdülraman Aidroos da, beyaz bir erkeğin, "Müslümanları öldüreceğim" diye bağırarak aracını yayaların üzerine sürdüğünü dile getirirken, sürücünün bölgedeki kişiler tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.

Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Aidroos, yaşananları şöyle anlattı:

"Arkadaşlarımla camiden çıkıyorduk. Yaşlı bir adamın yardıma ihtiyacı olduğunu gördük. Yaklaşık 8-10 kişi yaşlı adamın etrafına toplanmıştık. Hava alması için açılalım diyorduk. Birisi yaşlı adama kalp masajı yapıyordu. Tam o sırada bir anda saniyeler içerisinde bir minibüs belirdi. Üzerimize doğru geldi, insanları ezdi. Yaklaşık 10 kişi yaralandı. Şanslıyım ki ben kaçtım. Arkadaşlarım yaralandı. Sürücü minibüsünden indi. 'Müslümanları öldüreceğim. Tüm Müslümanları öldüreceğim.' demeye başladı. Bir arkadaşımız arkadan itti saldırganı. Adam bana doğru geldi ve yere düşürmeyi başardım. Polis gelene kadar yerde tuttuk. Polisin gelmesi çok uzun sürdü. Yarım saat sürdü. Bir ambulans geldi ve yerde 8 kişi vardı."

Saldırganı, "Beyaz, İngiliz bir erkek" olarak tanımlayan Aidroos, "dövmeli, iri yarı bir adamdı." dedi.

"Kasten hedef aldılar"

Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) yapılan açıklamada, son dönemde ülkedeki Müslümanların İslamofobik olaylarla karşı karşıya kaldığı anımsatılarak, bu saldırının da İslamofobik olayların "bugüne kadarki en şiddetli tezahüratı" olduğu kaydedildi.



MCB Genel Sekreteri Harun Khan da saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurguladı.

Başbakan May'den açıklama

İngiltere Başbakanı Theresa May, araçlı saldırıyı "korkunç" olarak tanımladı.

May, "Bu, korkunç bir olay. Tüm düşüncelerim olayın yaralıları, onların sevenleri ve olay yerindeki acil hizmet görevlilerinde." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayın kendisini "şoke ettiğini" belirterek, cami yetkilileri, polis ve caminin bulunduğu bölgeyi de kapsayan Islington Belediyesiyle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Londra'da terör

Kullandıkları minibüsle 3 Haziran gecesi Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Mart ayında da "Adrian Russell Ajao" isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Bu saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.