T24 LogoT24 Logo
Dünya

Londra'da terör alarmı: Başbakanlık yolu kapatıldı

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

27 Nisan 2017 21:54

Londra'da, Başbakan Theresa May'in ve bazı bakanların konutuna giden caddenin terör şüphesiyle kapatıldığı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Reuters haber ajansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Theresa May'in ve bazı bakanların konutuna giden caddenin kapatıldığını duyurdu.

Görgü tanıkları, polisin sırt çantası takan sakallı bir adamı gözaltına aldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz polisi, çok sayıda önemli binanın bulunduğu Whitehall bölgesindeki olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken, olayla ilgili detay paylaşmaktan kaçındı. Görgü tanıkları, olay nedeniyle İngiliz Parlamentosu’nun ana giriş kapılarının kapatıldığını aktardı. Polis, adamın terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. 

Reuters'a konuşan görgü tanıkları adli tıp kıyafeti giymiş birkaç resmi görevlinin bölgede görüldüğünü belirtti.

İngiliz polisi ise Westminster bölgesinde bir kişinin gözaltına alındığı duyurdu. BBC'den bir muhabir Twitter hesabından yerde iki tane bıçak gördüğünü, bunlardan birinin 'büyük bir ekmek bıçağı' olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, polisin sırt çantası taşıyan 'sakallı' bir adamı gözaltına aldığını aktardı. 

 

ETİKETLER

theresa mayingilterebaşbakanseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24