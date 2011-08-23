-Londra'da tedirgin bekleyiş LONDRA (A.A) - 23.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki Notting Hill semtinde 1964 yılından bu yana yapılan karnaval, olası yağmalama ve kundaklama olaylarının yaşanabileceği gerekçesiyle tedirginliğe neden oluyor. Brezilya'daki Rio Karnavalından sonra yapılan en büyük sokak festivallerinden biri olan Notting Hill karnavalının bu yıl, ay başında Londra'da başlayan ve ülke geneline kısa sürede yayılan yağmalama, kundaklama ve şiddet olayları nedeniyle iptal edilebileceği belirtiliyordu. Ancak İngiliz basını, Londra polisinin yoğun güvenlik önlemleri alacağı festivalin 28-29 Ağustos tarihlerinde yapılacağını bildiriyor. Bölgeye festival günlerinde polis takviyesinin yapılması beklenirken, festivalin her yılkinden daha erken, yerel saatle 19.00'da sona ermesi öngörülüyor. İngiliz gazeteleri, özellikle semtteki esnaf ve ev sahiplerinin olası yağmalama ve kundaklama olayları nedeniyle tedirgin olduğunu aktarıyor. Geçen yıl festivale 1 milyondan fazla kişi katılmıştı. Karnavalda genelde, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler ilginç ve renkli kostümler giyerek dans ediyor, geçit töreni düzenliyor.