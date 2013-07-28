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Londra'da Tate Modern'in önünde Gezi desteği

İngiltere'de Gezi Parkı protestolarına destek vemek isteyenler, başkent Londra'da bulunan sanat müzesi Tate Modern'in önünde toplandı

28 Temmuz 2013 20:33

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyanın önemli sanat müzelerinden Tate Modern bugün, bir Gezi Parkı protestosuna ev sahipliği yaptı.

Hürriyet Planet'ın haberine göre, ellerinde "Diren Türkiye Londra seninle" (Resist Turkey London is with you) ve "Gezi'yi işgal et" (Occupy Gezi) harflerinin yazılı olduğu pankartlarla Tate'in önünde toplanan göstericiler, Türkiye'deki protestolara destek verdi.

Twitter'daki yorumlarda davullu zurnalı gösterinin çok eğlenceli olduğu, yağmurlu havanın bile protestocuların hızını kesemediği belirtildi.

BBC muhabiri Nathan Williams protestolardan bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı:

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Öte yandan öğle saatlerinde Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği önünde de bir protesto gösterisi düzenleneceği de açıklandı.

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