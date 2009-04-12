Londra'da Tamil'e destek yürüyüşü

Londra'da yaklaşık 100 bin kişi, Sri Lanka'da hükümet güçlerinin ayrılıkçı Tamil Kaplanları örgütü mensuplarına yönelik askeri operasyonlarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi talebiyle yürüdü.



Tamil bayrakları ve Tamil yanlısı sloganlar yazılı pankartlar taşıyan yürüyüşçüler, eski İngiliz sömürgelerinden Sri Lanka'daki çatışmaların durdurulması için İngiltere'nin devreye girmesi çağrısında bulundu.



Yürüyüş sırasında 3 kişi düzenini bozucu davranışlar nedeniyle gözaltına alındı.



Londra'da Tamil destekçilerinin kitlesel protestoları pazartesi günü başlamış, yaklaşık 3 bin kişi Londra köprüsü ile Big Ben olarak bilinen parlamentonun saat kulesine kadar olan alanda gösteri yapmıştı.



Sri Lanka'dan ayrılarak Tamil etnik kökenli ayrı bir devlet kurmak isteyen örgüt mensuplarıyla hükümet güçleri arasında 1983'den bu yana süren çatışmalarda 70 bini aşkın insan hayatını kaybetti.



Hükümet güçleri, bir süre önce sorunu ortadan kaldırmak amacıyla ülke genelinde yoğun operasyonlara başladı ve Tamiller ada ülkenin kuzeydoğusunda, Hint okyanusu kıyılarında 20 kilometrelik bir bölgeye sıkıştırıldı.



Tamil kaplanları örgütü, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından terörist oluşum olarak kabul edilirken, hükümet güçlerine yönelik olarak da son operasyonlarda yaklaşık 100 bin sivilin ateş hattında olmasına rağmen bunun dikkate alınmadığı eleştirisi dile getiriliyor. (AA)

