28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adına, Londra’da Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu.

28 Kasım’da Sur’da Dört Ayaklı Minare’nin çatışmalarda zarar görmesi nedeniyle basın açıklaması yaptığı sırada çıkan çatışmada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adına Londra’da vakıf kuruldu. Türkiye’deki hak ihlallerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne beraber taşıdığı avukat arkadaşı Anthony Gwılym Fısher, avukat ve gazeteci Orhan Kemal Cengiz ve Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi tarafından Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu. Türkan Elçi, sosyal medya hesabı Twitter’da, “Ayrım yapmaksızın, haksızlığa uğramış insanların yanında olabilmek, acılarını duyurabilmek ümidiyle Tahir Elçi Vakfı'nı kurduk” diye yazdı.

Merkezi Londra’da olacak olan Vakfın ileride Diyarbakır’da da bir şube açacağı belirtildi.