Londra'da sürpriz şampiyon

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbolda güçlü rakibi Brezilya'yı 2-1 yenen Meksika, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu. Meksika böylece, Londra'da da ilk altınını kazandı.



Londra Olimpiyatları'nda erkekler futbolda altın madalyanın sahibi Brezilya'yı 2-1 yenen Meksika oldu.

Wembley Stadı'nda yapılan final maçında, Brezilya ve Meksika takımları karşı karşıya geldi.

Büyük Britanyalı hakem Mark Clattenburg'un düdük çaldığı maçın daha ilk dakikasında Peralta, Meksika'nın ilk golünü kaydetti.

Kalan 44 dakikada başka gol olmayınca Meksika takımı, soyunma odasına 1-0 üstün giden taraf oldu.

75. dakikada Peralta, frikikten attığı golle durumu 2-0 yaptı. Brezilya'nın tek golü ise 90 artı 1. dakikada Hulk'tan geldi.

Brezilyalı Oscar ise son saniyelerde kafa vuruşuyla attığı topu gole çeviremedi ve karşılaşma, 2-1 Meksika'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada Peralta'nın 1. dakikada attığı gol, FIFA'nın kayıt tutmaya başladığı 36 yıldan bu yana olimpiyatlarda atılan en hızlı gol olarak tarihe geçti. Peralta'nın golü karşılaşmanın 32. saniyesinde geldi.

Meksika altın, turnuvanın favorisi Brezilya ise gümüş madalya elde etti.

Japonya'yı 2-0 mağlup eden Güney Kore de bronz madalyanın sahibi oldu.