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Dünya

LONDRA'DA SULAR DURULMUYOR LONDRA (A.A)

09 Ağustos 2011 10:10

-LONDRA'DA SULAR DURULMUYOR LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - Londra'da üçüncü gününde de devam eden isyan kentin yeni bölgelerine sıçradı.  Gelecek yıl düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunlarının yapılacağı siteye yakın olan Londra'nın doğusundaki Hackney ile güneyindeki Peckham ve Lewisham'da polis ile göstericiler arasında çatışma çıktığı, Peckham ve Lewisham'da binalardan alevlerin yükseldiği, arabaların ateşe verildiği belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde çetelere üye gençlerin sokaklarda başıboş şekilde dolaştıkları ifade ediliyor.  Bu arada, Londra'da devam eden olayların Birmingham'a sıçradığı kaydediliyor. Batı Midland Polisi tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Birmingham kentinde mağazaların camlarını kıran saldırganların vitrinde sergilenen malları çaldıklarını bildirdi. Açıklamada, ''Merkezde olan birçok işyeri saldırıya uğradı ve birçok bölgede çok sayıda mağazanın camları kırılmak suretiyle vitrinlerde sergilenenler çalındı'' denildi. Belirtilerin taşkınlığın Londra'dan Birmingham'a da sıçradığı yönünde olduğu ifade ediliyor.

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