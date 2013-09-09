Londra'da silah fuarına karşı Gezi Parkı eylemi

Engin Esen

(BBC Türkçe – 9 Eylül 2013)

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen güvenlik, savunma ve silah donanımları fuarı başlamadan protesto edildi.

Protestocular arasında, Türkiye'deki Gezi Parkı eylemlerini destekleyenler de vardı.

Fuara Türkiye'den de katılım olduğu belirtiliyor.

Defence Security and Equipment International tarafından düzenlenen etkinlik, bu alanda dünya çapındaki en kapsamlı etkinlik olarak tanıtılıyor.

1500 şirket katılıyor

DSEI'nin internet sitesindeki açıklamalara göre, 10-13 Eylül günlerinde Londra'daki ExCel sergi merkezinde düzenlenen fuarda 1500 civarında silah ve güvenlik donanımı şirketi ürünlerini tanıtacak.

30 bin ziyaretçinin katılması beklenen etkinlikte Türkiye, İngiltere, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İsviçre gibi 40 ülkenin pavyonunun yer alması bekleniyor.

Fuarın başlamasından iki gün önce "Campaign Against Arms Trade" (Silah Ticaretine Karşı Kampanya) ve "Occupy" (İşgal) gruplarının çağrısıyla bir protesto düzenlendi.

Polis göstericileri fuarın yapılacağı merkeze yaklaştırmadı.

Fuar alanının yakınında toplanarak pankartlar açan ve çadırlar kuran protestocular, fuarda "savaş kışkırtıcısı ve insan hakları ihlalcilerinin dünyanın %99'unu baskı altında tutmak için ölümcül silahlar almak üzere anlaşmalar" yapacaklarını iddia ediyor.

Eylem çağrısında şöyle deniliyor:

"Türkiye, Mısır ve Brezilya'daki göz yaşartıcı gazdan, Suriye'deki Esad rejiminin silahlarına kadar, DSEI silah fuarı küresel bir kan ve kâr sergi salonudur."

Ayrıca, birçok ülkede halka karşı kullanılan silahların İngiliz şirketleri tarafından üretildiği ve İngiltere hükümetinin yardım ve mali teşvikleriyle satıldığı vurgulanıyor.

Gezi Parkı eylemcileri

Türkiye'deki Gezi Parkı eylemlerini destekleyen bir grup Londralı da gösteride yer aldı. Bu göstericiler, "Burada satılıyor! Göz yaşartıcı gaz. Türkiye'de insanları öldürüyor" yazılı pankart ve "Diren Türkiye, diren ODTÜ" yazılı dövizler taşıdı.

Bu arada, fuara katılan Rus devlet şirketi Rostec'in iç savaşın sürdüğü Suriye'deki Beşar Esad rejimine son 5 yıl içinde füze, savaş uçağı, mühimmat ve tank parçaları sattığı iddia ediliyor.

Telegraph gazetesinin haberine karşılık açıklama yapan DSEI, Suriye hükümetine silah satan Rosonboronexport şirketinin fuarda yer almadığını duyurdu.

DSEI, Rostec'in Rusya'daki tüm havacılık, savunma ve güvenlik şirketlerini bünyesinde bulundurduğunu belirterek, bu çatı altındaki sadece 5 şirketin fuarda yer aldığı belirtildi.

İngiltere hükümetinin ticaret ve yatırım dairesi sözcüsü Adam Thomas ise protestoculara saygı duyduklarını söylerken, silah ihracatının İngiltere'de 50-60 bin kişiye istihdam sağladığını dile getirdi.

Thomas, geçen yıl 11,5 milyar sterlin (yaklaşık 18 milyar dolar) dolayında ihracat yaşan silah, güvenlik ve savunma şirketlerinin İngiliz hükümetinin sıkı denetimi altında faaliyet yürüttüklerini vurguladı.