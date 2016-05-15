Londra'da seri hayvan cinayetleri; 46 kedi katledildi!

Londra'da son 6 ayda üst üste vahşi kedi cinayetleri işlenmeye başladı. Öldürülen kedilerin kafası ya da kuyrukları kesiliyor. 46 kedinin katilinin aynı kişi olduğu tahmin ediliyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, yaklaşık 6 aydır çok sayıda kedi katledildi, ayrıca kedilerin kafası ya kuyruğu kesiliyor.

Cinayetlerin Güney Londra'daki Croydon mahallesinde başlaması nedeniyle kimliği bilinmeyen katile "Croydon Kedi Katili" isme verildi.

South Norwood Animal Rescue and Liberty isimli yerel bir grup, şimdiye kadar 46 kedinin aynı kişi ya da kişilerce öldürüldüğünü tahmin ettiklerini söylüyor.

İlk kedi cesetleri karşısında verilen tepki, Londra'da sıklıkla yaşanan otomobil çarpması sonucu ölümler olduğu şeklindeydi. Ancak bazı kedilere yapılan otopsi sonucunda ortada bir seri katil olduğu kanaatine varıldı.

Scotland Yard da, en azından 19 kedi cinayetinin birbiriyle bağlantılı olduğunu teyit etti.