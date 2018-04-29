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BBC Türkçe

Londra'da saldırıya tepkiler: 'Müslüman komşuma dokunma'

Londra bir hafta içinde iki trajik olay yaşadı. Ancak kentin bir ucunda yangın, diğer ucunda Finsbury Park Camii'nin cemaatine saldırının neden olduğu acılar, işçi sınıfı ve göçmen ağırlıklı farklı topluluklar arasında yeni köprüler kurulmasına neden oluy

29 Nisan 2018 20:30

"Birlikte güçlüyüz", "Yanınızdayız", "Tek bir toplumuz", "Sevgi kazanacak"...

Londra'nın batısındaki Kensington'da, onlarca kişinin öldüğü yangının yaşandığı mahallede duvarlara yazılan mesajlardan bazıları böyleydi.

Kentin bir başka ucunda, kuzeydoğusundaki Finsbury Park'ta ise, cami cemaatine teravih namazı sonrası yapılan saldırının ardından, olayın yaşandığı yerin yakınlarına çiçeklerin üstlerine tutuşturulmuş mesajlar da hemen hemen aynı.

Tıpkı, bir kaç hafta önce London Bridge saldırısı sonrası gerçekleştirilen anmalarda kullanılan mesajların da benzer olması gibi...

Londra'da son aylarda yaşanan ölümlü büyük olayların sonuncusu olan Finsbury Park saldırısının akşamında yüzlerce kişi, Finsbury Park Camii önünde toplandı.

Toplananların büyük bölümü Müslüman değildi. Ateist, Hıristiyan, Yahudi, Sih vs vs...

Farklı dini grupların temsilcilerinin konuşmalarında çok alkış alan birlik vurgusu vardı.

Ellerde ise 'Her tür teröre karşı bir aradayız' dövizleri.

Mahalle sakini bir kadın, bütün gün boyunca elinde taşıdığı, kendi yaptığı dövizi tutmaya devam ediyordu: 'Müslüman komşuma dokunma'.

Bazı katılımcıların elinde İslamafobi ve ırkçılık karşıtı dövizler vardı.

Buradaki anmadan sonra onlarca kişi, hemen yakındaki, içinde camisi de olan Müslüman Refah Evi adlı toplum merkezine giderek ellerindeki çiçekleri bıraktı.

Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan grup 'teröre karşı bir arada' ve 'sevgi kazanacak, terör kaybedecek' sözleri geçen şarkılar söyledi.

Bu sırada ağlayanlar oldu. Bir kadın ağlayarak beyaz entarili bir imamın yanına gitti, adam kadını teselli etti.

Başka bir köşede toplum merkezinden bir gençle bir haham kol kola tutuşmuş konuşuyordu.

Toplum merkezinin avlusu sonuna kadar dolduğu için dışarıda kalan onlarca kişi yine de, başsağlığı dilemek ve 'yanınızdayız' mesajı vermek için uzun süre dışarıda bekledi.

Finsbury Park'ta bugün de 'İslamofobi'ye Hayır: Finsbury Park Camisi'ye Birlik' başlığıyla bir anma etkinliği düzenleyecek.

Londra bir hafta içinde iki tane trajik olayla karşı karşıya geldi.

Ancak kentin bir ucunda yangın bir diğer ucunda cami cemaatine saldırının neden olduğu acılar, işçi sınıfı ve göçmen ağırlıklı farklı topluluklar arasında yeni köprüler kurulmasına neden oluyor gibi görünüyor.

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