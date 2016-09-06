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Dünya

Londra'da protesto gösterisi uçuşları iptal ettirdi

Londra’da gerçekleştirilen ilginç bir protesto gösterisi hava trafiğini felç etti

06 Eylül 2016 19:20

Amerika Birleşik Devletleri’nde siyah vatandaşların polisler tarafından öldürülmesini protesto eden dokuz kişiden oluşan bir grup aktivist, Londra Şehir Havalimanı pistine kendilerini zincirle bağlayınca birçok uçuş da iptal oldu.

Black Lives Matter adlı grubun protestosu haricinde British Airways’in bilgisayar sisteminin kitlenmesi de birçok seferin aksamasına yol açtı. Yolcu ve bagaj alımlarında yaşanan sorun birçok uçuşun da uzun saatler ertelenmesine sebep oldu.

Aynı grup daha önceden Ağustos ayında Heatrow Havaalanı yolunu kapatmış ve Londra Şehir Havalimanı’nın zengin insanlar için yapıldığını iddia ederek protesto gösterisi düzenlemişti.

 

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