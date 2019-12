-Londra'da protesto gösterisi düzenlendi LONDRA (A.A) - 13.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından, çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Londra'nın kuzeyindeki protesto yürüyüşü düzenlendi. Dalston'da semtinde başlayan yürüyüş, olayların ilk olarak yaşandığı Tottenham High Caddesi'ndeki karakol yakınlarında bitti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte İngiliz polisinin olaylar karşısındaki tutumu ve hükümetin kesinti paketleri protesto edildi. Protestocular ellerinde "Hükümeti suçlayın, çocuklarımızı değil", "Polis ırkçılığına hayır" yazılı çeşitli pankartlar taşıdı. Yürüyüşe katılan, doktora öğrencisi Türk vatandaşı Besim Can, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün amacının "son 1 haftadır Londra'da yaşanan olaylara farklı bir açıdan da bakılabileceğini göstermek" olduğunu söyledi. 5 yıldır Londra'da yaşayan Can, şöyle konuştu: "Gerek İngiliz medyasında, gerekse de dünyanın bakış açısında şöyle bir ikilik oldu; bir yanda sokaklarda gereksiz yere yağma yapan gençler, diğer tarafta da mahallesini korumaya çalışan insanlar. Fakat hadise bu kadar basit değil. Sokakta olan gençlerle, mahallelerinde dükkanlarını koruyan insanlar da aynı şeylerden mustaripler." Yürüyüşün buna dikkat çekmek ve gerginliğin asıl kaynağının son bir yılda İngiltere'de yaşanan ekonomik kriz ve kesintiler olduğunu söylemek için düzenlendiğini ifade eden Can, "katılım yeterli mi" sorusuna, "Londra'da yaşayan insanları bu kadar yakından ilgilendiren bir olay olduğunu düşündüğümüzde yine de biraz daha fazla katılım olmasını beklerdim" yanıtını verdi. Bu arada yürüyüşten tedirgin olan bazı dükkan sahiplerinin kapıları kitleyerek camlardan endişeli gözlerle yürüyüşü izledikleri gözlendi. Öte yandan Londra genelinde olaylara katılan şüphelilerin evlerine polis baskınları sürüyor. Başkentte şimdiye kadar 1200'den fazla kişi gözaltına alındı, 700'den fazla kişi de tutuklandı. İngiltere'de önce Londra'nın Tottenham semti, sonra Londra'nın diğer semtleri ve daha sonra da ülke geneline yayılan olaylar, Mark Duggan isimli kişinin polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili protestonun ardından başlamıştı.