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Dünya

LONDRA'DA ONBİNLERCE ÖĞRENCİDEN HARÇ PROTESTOSU LONDRA (A.A)

10 Kasım 2010 18:16

-LONDRA'DA ONBİNLERCE ÖĞRENCİDEN HARÇ PROTESTOSU LONDRA (A.A) - 10.11.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da onbinlerce öğrenci, hükümetin harçları artırma tasarısını protesto ediyor. İngiliz basın kuruluşları, yürüyüşe yaklaşık 40 bin öğrenci ve öğretim görevlisinin katıldığını belirtiyor. Kalabalığın, koalisyonun büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin genel merkezinin bulunduğu ve seçim döneminde kampanyalarını yürüttüğü parlamentonun yakınındaki "Milibank Tower" önünde toplandığı bildirilen eylem sırasında, binaya taşlar atıldığı ve pankartların yakıldığı ifade ediliyor. Ulusal Öğrenci Sendikası (NUS) yaptığı açıklamada, seçim öncesinde eğitim harçlarının artırılmayacağı vaadinde bulunan milletvekillerinin büyük bir hata yaptıklarını ve bunun sonuçlarına razı olmaları gerektiğini dile getirdi. Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından göreve gelen Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümetinin planına göre, 3,290 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline (yaklaşık 21 bin TL) kadar yükseltilecek.  Öğrenci sendikasının yanı sıra Öğretim Görevlileri Sendikası (UCU) da planı eleştiriyor. Londra'nın merkezinde ülkenin farklı noktalarından gelen öğrencilerin oluşturduğu kortej, şehir trafiğinin aksamasına yol açıyor ve protestoya Galler, İskoçya, İrlanda'dan da katılımın olduğu belirtiliyor.

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