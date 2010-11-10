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Dünya

Londra'da öğrenciler polisle çatıştı

Londra'da hükümetin eğitim harçlarını üç katına çıkarma tasarısını protesto edildi.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'da hükümetin eğitim harçlarını üç katına çıkarma tasarısını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde çatışma çıktı.



50 bin kişinin katıldığı tahmin edilen gösteriler sırasında öğrencilerin Hükümetteki Muhafazakar Partiye ait bir binayı ele geçirdiği ve polisle çatışmalar yaşandığı bildirildi.

İngiltere, Sosyoekonomik Bina dışında da pankartların ateşe verildiği, bazı protestocuların bina çatısına çıktıkları bildirildi. Eyleme öğretim görevlileri de destek veriyor. Bugünkü gösterinin uzun zamandır İngiltere'de düzenlenen en geniş katılımlı öğrenci eylemi olduğu tahmin ediliyor. Başkent merkezinde ülkenin farklı noktalarından gelen öğrencilerin oluşturduğu kortej, şehir trafiğinin aksamasına yol açtı.


Öğrenim harçları

Londra'daki eyleme Galler, İskoçya, İrlanda'dan da katılımın olduğu belirtiliyor. Plana göre şu an şu an 3290 sterlin olan yüksek öğrenim harçları 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline yükselecek. Ulusal Öğrenci Sendikası (NUS) yaptığı açıklamada, seçim öncesinde eğitim harçlarının artırılmayacağı vaadinde bulunan milletvekilllerinin büyük bir hata yaptıklarını ve bunun sonuçlarına razı olmaları gerektiğini söyledi. Hükümetin şu anki sistemden daha adil olduğunu savunduğu yeni düzenleme, Öğretim Görevlileri Sendikası (UCU) tarafından da şiddetle eleştiriliyor.


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