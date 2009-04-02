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Dünya

Londra'da Obama ile sıcak sohbet

Londra'da yapılan G20 Zirvesi'ne katılan Erdoğan, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Obama ile sohbet etti

02 Nisan 2009 03:00

G20 Zirvesi'ne katılan Erdoğan, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Obama ile sohbet etti

G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların başkanlarıyla Londra Zirvesi'ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sohbet etti.

Başbakan Erdoğan, aile fotoğrafının çekildiği bölgeden, zirvenin sabah oturumunun yapılacağı salona ABD Başkanı Obama ile birlikte yürüdü. ABD Başkanı Obama'nın Başbakan Erdoğan ile konuştuğu sırada konuşmaya bir süreliğine Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil oldu. Mini zirve sırasında, G20, küresel ekonomi ve NATO konularının görüşüldüğü öğrenildi.

Bu arada Erdoğan'ın Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ile de ikili bir görüşme yaptı.

Liderlerin sabah oturumları yaklaşık 1 saatlik bir gecikmeyle başladı. Oturum yaklaşık 4 saat sürdü.

G20’ye katılan devlet ve hükümet başkanları

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen G20 zirvesine çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Londra'nın en büyük fuar merkezi olan Excel'de yapılan zirvede, ABD Başkanı Barack Obama ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz İnnacio Lula Da Silva, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Mahmohan Singh, Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambung Yudhoyono, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Japonya Başbakanı Taro Aso, Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon Hinojosa, Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Kgalema Mothlanthe ve İspanya Başbakanı Jose Luis Rodrigez Zapatero ile AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso yer alıyor.

Liderler iki kez poz verdi

G20 liderlerinin aile fotoğrafları iki kez çekildi. İlk çekimdeki fotoğrafta Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın bulunmadığının fark edilmesi üzerine çekimin tekrarlandı.

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