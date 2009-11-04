Londra'da noel ışıkları yandı

Her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, noel ve yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar başladı.

Işıklarla süslenen Londra'nın ünlü Oxford meydanı, Regent caddesi ve St. Paul Katedralinin bulunduğu meydan bugün yapılan kutlamalarla aydınlatıldı.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamaların Oxford meydanındaki kısmında Amerikalı ünlü aktör Jim Carrey yer aldı. Bugün galası yapılan "Christmas Carol" filmi için Londra'da bulunan ünlü aktör Oxford meydanının ışıklarını yakan kişi oldu.

Regent caddesindeki kutlamalara ise "Bridget Jones'un günlüğü" filmiyle tanınan ünlü İngiliz aktör Colin Firth katıldı. Üç farklı meydanda kurulan platformlarda eş zamanlı yapılan kutlamalarda aralarında İtalyan şarkıcı Andrea Bocelli'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Londra'daki "yılbaşı ve noel aydınlatma kutlamalarının" bu sene 50'incisi yapıldı. Kutlamalar nedeniyle Oxford meydanı ve çevresindeki birçok cadde ve sokak uzun süre trafiğe kapatıldı.