Londra'da Müslüman kadınlardan teröre karşı zincir

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen çarşamba günü yaşanan terör saldırını kınayan Müslüman kadınlar saldırının gerçekleştiği Westminister Köprüsü üzerinde toplanarak teröre karşı birlik oldu. Köprü üzerinde toplanan yüzlerce kadın, el ele tutuşarak terör saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda bulundular.

"Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır"

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, organizasyonu düzenleyen 'Londra'da Kadın Yürüyüşü Platformu (Women March London)' tarafından yapılan açıklamada, "Londra'ya yapılmış saldırı bize yapılmıştır. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır. İslam dini her türlü şiddete karşıdır" ifadelerine yer verildi.