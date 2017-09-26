Londra'da metro istasyonunda telefon bataryası patladı; yaralılar var

İngiliz basını, başkent Londra'daki Tower Hill metro istasyonunda patlama yaşandığını aktardı. Tren istasyonunun tahliye edildiği belirtildi.
Patlamanın ardından büyük panik yaşanırken, patlamanın nedeninin telefon bataryası olduğu bildirildi. İngiliz basını, en az beş kişinin küçük yaralar aldığını açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tren vagonlarındaki bir objenin alev aldığı görülüyor.
Londra Ulaşım Müdürlüğü Daily Express gazetesine, yangın alarmının ardından istasyonun boşaltıldığını söyledi.
Londra Polisi patlamanın neden kaynaklandığını araştırıyor. (DHA)