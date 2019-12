-Londra'da karnaval havası LONDRA (A.A) - 28.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık yarım yüzyıldır düzenlenen Notting Hill Karnavalı, ay başında yaşanan yağmalama ve kundaklama olaylarının gölgesinde, güvenlik önlemleriyle başladı. Londra'nın Notting Hill semtinin sokaklarını bugün binlerce insan doldurdu. 1964 yılından bu yana düzenlenen festival, bu yıl ay başında İngiltere'de yaşanan yağmalama ve kundaklama olaylarının gölgesinde ilk günü geride bıraktı. Benzer olayların yaşanabileceği gerekçesiyle festivalin iptal edilebileceği tartışılırken, Londra Belediyesi karnavalın her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmasına karar verdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı karnavalın ilk gününde polis, geçit törenin yapıldığı yol üzerinde ara sokaklara girilmemesi için barikatlar kurdu. 5 bin 500 polisin görev yaptığı karnavalın ilk gününde, gözaltı sayısının 10'u geçmediği açıklandı. Katılımın daha fazla olmasının beklendiği yarın ise polis sayısı 6 bin 500'e çıkarılacak. Bu arada semtte bulunan kimi mağazanın ve evin camlarını ve kapılarını olası yağmalama olayları nedeniyle tahtalarla kapattığı görüldü. Ancak festivale katılanlar, olası kundaklama ve yağmalama olayları nedeniyle semt sakinleri gibi endişeli değildi. Yerel saatle 09.00'da başlayan karnaval, her yılkinden daha erken, 19.00'da sona erdi. Festival yarın da devam edecek. Brezilya'daki Rio Karnavalı'ndan sonra yapılan en büyük sokak festivallerinden biri olan Notting Hill Karnavalına her yıl ortalama 1 milyona yakın kişi katılıyor. Festivalde her yıl, genelde bıçaklama, yaralama, hırsızlık gibi olaylar meydana geliyor. Geçen yıl festivalde iki günde, toplam 243 kişi gözaltına alınmıştı. Karnavalda, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenli kişiler ilginç ve renkli kostümler giyerek, dans ediyor, geçit töreni düzenliyor. Karnavalda Karayipler'e özgü yiyecek ve içecekler de satılıyor. Bu içecek ve yiyecekler arasında tavuk, Hindistan cevizi, rom ve havuç suyu bulunuyor.