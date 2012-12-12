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Dünya

Londra'da isyancılara destek toplantısı yapıldı

Türkiye'nin de katıldığı İngiltere'de düzenlenen 'Suriye konulu' gizli toplantı da Suriyeli isyancılara askeri eğitim, hava ve deniz desteği sunmak üzere planlar yapıldı

12 Aralık 2012 12:03

İngiliz the Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da içinde Türkiye'nin de yer aldığı "Suriye konulu" gizli bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Suriyeli isyancılara askeri eğitim, hava ve deniz desteği sunmak üzere planlar yapıldı.

cnnturk.com'un  İngiliz the Independent gazetesinden alıntıladığı habere göre, toplantı birkaç hafta önce İngiltere Başbakanı David Cameron'ın isteğiyle İngiltere Genelkurmay Başkanı David Richard tarafından düzenlendi.

Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Fransa, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden askeri yetkililer, toplantıda Suriye'deki krizi görüştü.

Batılı devletler, 22 aydır Esad ve muhalifler arasında süren savaşın artık taşma noktasına geldiği ve rejime karşı son darbeyi indirmesi için isyancılara yardımın kaçınılmaz olduğu görüşünde.

Gazetenin haberine göre, her ne kadar Suriye içine asker sokulmasa da, hava ve deniz desteği dış güçlerin Suriye'ye müdahale ettiği suçlamasına yol açacak.

Planın uygulanması durumunda ayrıca Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek patriotlar da suçlamalara hedef olacak ve tüm bunların  planlanan müdahalenin kamuflajı olduğu öne sürülecek.
 
İngiltere'deki görüşmelerde, Fransa, ABD ve İngiltere muhaliflere yardım için bölgede asker bulundurmak istemedikleri konusunda anlaştı. Eğitim kamplarının ise Türkiye'de kurulabileceği ifade edildi.

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