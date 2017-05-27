T24 LogoT24 Logo
Gündem

Londra'da Heathrow Havalimanı'ndan tüm uçuşlar askıya alındı

"Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı"

27 Mayıs 2017 19:36

İngiltere'de yaşanan siber saldırı sonrasında yüzlerce uçuş rötarlı yapıldı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan tüm uçuşlar askıya alındı.

Sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerinde aksamalar meydana gelen İngiliz havayolu şirketi British Airways'in Lizbon, Roma ve ABD uçuşları başta olmak üzere tüm uçuş seferleri siber saldırı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlendiği aktarıldı. Uçağa binmek için tüm İngiltere'de havayollarına akın eden yolcular, sistem arızaları nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Başta Lizbon, Roma ve ABD uçuşları olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların şimdilik iptal edildiği duyuruldu.

Şirketten açıklama geldi


Yolcuların mağduriyetini en kısa zamanda çözeceklerini açıklaya havayolu şirketi yazılı açıklamasında "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı" dendi.

ETİKETLER

havalimanıhaberuçuşrötarsiber saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24