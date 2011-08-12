-Londra'da hayat normale dönüyor LONDRA (A.A) - 12.08.2011 - İngiltere'de yağmalama, kundaklama ve şiddet olaylarının yaşandığı başkent Londra, yaralarını sarıyor ve hayat normale dönüyor. Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı Tottenham bölgesi ile özellikle Tottenham High Caddesi üzerinde bulunan, olaylarda kundaklanan birçok binanın enkazı, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla temizleniyor. Yanan binaların birçoğunun önü kapatılarak polis kordonuna alınırken, bölgede çok sayıda polis memuru göze çarpıyor. Cadde üzerinde olaylarda hasar görmeyen dükkanlar ve restoranlar ise açık. Çok sayıda basın mensubu, özellikle yanan ve hasar gören binaların önünde canlı yayınlar yapıyor. Tottenham semti başta olma üzere bazı semtlerde belediyeler özellikle yangınzedeler için kriz masaları oluştururken, spor salonları çevredeki halkın yangınzedelere erzak yardımı yapabileceği alanlara dönüştürüldü. Londra genelinde binden fazla, ülke genelinde ise 1500 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, şimdiye kadar 500'e yakın kişi tutuklandı. Gözaltına alınan kişiler arasında 11-12 yaşında çocukların olması dikkati çekti. Bu arada, Londra polisi, internet sayfası aracılığıyla, olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan ve aranan kişilerin fotoğraflarını yayımladı. Olaylar, 29 yaşındaki Mark Duggan isimli siyahi bir kişinin Tottenham semtinde geçen hafta polis tarafından vurularak öldürülmesiyle başlamıştı. Protesto gösterileri, kısa zamanda önce Londra'nın başka semtlerine, daha sonra ülke geneline yağmalama, kundaklama ve şiddet olayları olarak yayılmıştı.