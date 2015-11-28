Londra'da halkın yüzde 39'u terörden endişeli, yüzde 16'sı toplu taşıma araçlarını kullanma rutinini değiştirdi

You Gov adlı araştırma şirketi, Paris’te gerçekleşen terör saldırılarının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayanların önemli bir kısmı terör tehlikesi nedeniyle toplu taşıma araçlarından veya kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştıkları sonucuna ulaştı. Araştırmaya göre, Londra'da yaşayan her dört kişiden üçü IŞİD'in Londra'da bir saldırı hazırlığı yapmasından endişe ediyor. Beşte biri de Londra'nın Paris'ten daha fazla terör tehdidi altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 39'u da Londra'da herhangi bir terör saldırısı olmasından oldukça endişe ediyor.

Ulaşım taşıtlarını kullanma rutinleri değişti

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Londra'da yaşayanlar, İngiltere'nin diğer yerlerinde yaşayanlara göre, Paris saldırılarından sonra kalabalık alanlardan uzak durmak veya toplu taşıma araçlarına binmemek gibi tercihlerde daha fazla bulundu. Bu nedenle, ankete katılan Londralıların yüzde 16'sı kentteki terör riski nedeniyle günlük ulaşım taşıtlarını kullanma rutinlerini değiştirdikleri yanıtını verdi.

You Gov anket şirketinin siyaset ve sosyal araştırmalar sorumlusu Joe Twyman, sonuçlarla ile ilgili gazeteye yaptığı değerlendirmede, Londra'nın başkentte ve başkent dışında yaşayanların bir çoğu tarafından terör tehdidi altında olduğuna inandıklarını ve Paris saldırılarından sonra da kentin saldırılara ne kadar açık olduğunu düşündüklerini gösterdiğini aktardı.