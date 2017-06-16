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Dünya

Londra'da güvenlik alarmı; Parlamento'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bir erkek bıçak taşıdığı şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı

16 Haziran 2017 16:35

İngiliz polisi, başkent Londra’daki parlamento binasının yakınlarında, 30’lu yaşlarındaki bir erkeğin bıçak taşıdığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.Parlamentoya giriş çıkışlar kapatıldı.

Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı. Şok tabancası kullanan polis ekipleri, şüpheliyi yere yatırarak gözaltına aldı.

Parlamento binasının yakınına polis araçları gönderilirken, trafik normal akıyor.

Ne olmuştu?

Londra, 2017'de iki kez terör saldırısına hedef oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda Halit Mesud isimli IŞİD teröristi, ciple Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezdi. Parlamento bahçesinin duvarına çarpıp duran terörist, bir polisi bıçaklayıp içeriye doğru yöneldiği sırada vurularak yakalandı. Terör saldırısında biri polis beş kişi yaşamını yitirdi.

Haziran ayı başında ise beyaz bir minibüsle London Bridge'te yayaları ezen üç terörist, peşinden insanların eğlendiği sokak barlarını hedef aldı. Kurbanları bıçaklayan saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yalnızca İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı sarsan saldırıda sekiz can kaybı olduğu duyuruldu.

 

 

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