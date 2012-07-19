Londra'da genelevler de olimpiyatlara hazırlanıyor

Temmuz ayının son haftasında başlayacak Olimpiyatlar, Londra'da yaşamı pek çok açıdan etkiliyor. Tüm kentte genelev ve hayat kadını sayısı artıyor.

Yaz Olimpiyatları'nın gerçekleşeceği Londra'da genelev sayısı artıyor. Polis; Newham, Tower Hamlets, Greenwich, Hackney ve Waltham Forest başta olmak üzere tüm Londra'da bu tip evlere baskınlar düzenleyerek, hayat kadınlarının zorla çalıştırılıp çalıştırılmadığını araştırıyor.

Müsabaka tarihlerinde turistlere yönelik olarak, evlere ve otellere hizmet veren pek çok eskort şirketi açıldı.

Hackney'de Homerton Hastanesi'ne yakın Chatsworth Road üzerinde hizmet veren bir saunanın sahibi olan C.T, kazandığı gelirden bir kısmını vergi olarak belediyeye ve vergi dairesine ödediğini, belediyeden gelen doktorların da belli günlerde kızları muayene ederek şikayetlerini dinlediğini söyledi.

Çalışan hayat kadınınlarının bazıları ev alabilmek, bazıları ise ailesine para göndermek için bu işi yapıyor. Kızlardan bazıları bu dönemde bolca para biriktirip, ardından garsonluk yapmak istiyor.

Her şeyi yasalar çerçevesinde yaptığına dikkat çeken sauna patronu, polisin sokaktaki fuhuşu önlemek adına zaman zaman illegal çalışan evlere göz yumduğunu da kaydetti.