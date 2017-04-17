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BBC Türkçe

Londra'da gece kulübünde 'kimyasal yanık' alarmı

Londra'nın doğusundaki bir gece kulübünde en az 11 kişinin bedeninde "öldürücü madde" nedeniyle yanıklar oluştuğu belirtildi.

17 Nisan 2017 11:19

Londra'nın doğusundaki bir gece kulübünde en az 11 kişinin bedeninde "öldürücü madde" nedeniyle yanıklar oluştuğu belirtildi.

Henüz yanıklara neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Pazar gecesi Dalston bölgesinde bulunan Mangle adlı kulüpte yaklaşık 600 kişinin katıldığı bir etkinlik sırasında yaşanan olay sonrası, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Polis, hafif yanıkları olan dokuz kişinin bölgede tedavi edilerek hastaneye getirildiğini, diğer ikisininse acile başvurduğunu açıkladı.

Yaralıların durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.

Olay sırasında gece kulübünde olan Phie McKenzie adlı görgü tanığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu gece korkutucu sahneler var, binadaki insanların kimyasal yanıkları olduğuna dair duyumlar aldık" dedi.

Güvenlik kaynakları soruşturmanın sürdüğünü ancak henüz gözaltı olmadığını söyledi.

Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildiği belirtildi.

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LondraDalstonManglePhie McKenzieTwitter

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