-LONDRA'DA GALATASARAY FUTBOL OKULU AÇILDI LONDRA (A.A) - 16.07.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren Galatasaray Futbol Okulu'nun resmi açılışı yapıldı. Southgate Hokey Kulübü tesislerinde düzenlenen kokteyle Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, İngiltere Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Metin Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Başkonsolos Demirok, İngiltere'de ve dünyada bu tür okulların artmasını istediğini belirterek, ''Spor, çocuklara disiplin ve terbiye verirken takım halinde hareket etmeyi de öğretir. Bu okulu açanlara teşekkür ediyorum. İngiltere'de yaşayan Türk toplumunda gençlerin durumu iç açıcı değil. Çeşitli kötü alışkanlıklar var. Böyle spor okullarının çocuklarımızı kötü yerlerden spor alanlarına gelmesini teşvik ettiğini düşünüyorum'' diye konuştu. Türklerin futbolda kabiliyetli olduğunu ifade eden Demirok, ''Son zamanlarda dünyanın en önemli kulüplerine transfer olan futbolcularımız var. Neden İngiltere'den de olmasın?'' dedi. Açılış töreninde kurdeleyi kesen Muhafazakar Partili milletvekili David Burrowes'in Türkçe olarak ''Tebrik ederim, Cim Bom Bom'' demesi uzun süre alkışlandı. Taraftarlar Derneği Başkanı Metin Arslan, yaklaşık 3 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, ''Birinci amacımız Galatasaray'ımıza futbolcu göndermek. Almanya'da örneğini çok görüyoruz, Türk futbolcular Almanya için oynuyor. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu her yere yetişemiyor. Biz de bu konularda gönüllü olarak yardımcı olmak istedik'' ifadelerini kullandı. Şu anda 50'den fazla öğrencilerinin bulunduğunu, ancak okullar başlayınca bu rakamın 100'ün üzerine çıkacağını kaydeden Arslan, ''Neden kız futbol takımı kurulmuyor?'' şeklinde sitemlerle karşılaştıklarını ve bu yönde çalışmalarının bulunduğunu anlattı.