Londra'da futbol ziyafeti

BARCELONA ÇOK RAHAT

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'ye evi Anfiel'da 3-1 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Liverpool, rövanş maçında güçlü rakibine konuk oldu.İlk yarıda 2 farklı öne geçmesine rağmen Liverpool, üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı ve tam 8 golün atıldığı karşılaşma 4-4 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Chelsea, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandığı için, 'Devler Ligi'nde yola devam etme hakkı kazandı.Tur atlamak için en az 3 gole ihtiyacı olan Liverpool, Stamford Bridge'deki karşılaşmaya daha etkili başladı.Karşılaşmanın 19. dakikasında Fabio Aurelio'nun kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçerek umutlanan Liverpool, 28. dakikada Xabi Alonso'nun penaltından attığı golle 2 farklı üstünlüğü yakaladı.Bu dakikadan sonra gol bulmak için Nicolas Anelka'yı oyuna alan Chelsea yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, kırmızılar da başka gol bulamadı ve maçın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci devresinde ise tamamen farklı bir tablo vardı. Golü bularak rahat bir nefes almak isteyen Chelsea, 51. dakikada Drogba'nın topu filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1'e getirerek farkı 1'e indirdi.İlk yarının sonlarında Anelka'nın da oyuna girmesiyle rakip kaledeki etkinliğini artıran Chelsea, Alex'in 57. dakikada serbest vuruştan attığı golle skora 2-2 eşitlik getirdi. Bu dakikadan sonra rahatlayan ev sahibi takım, Liverpool kalesinde önemli pozisyonlar üretmeye devam etti ve 76. dakikada Lampard'ın ayağından kazandığı golle 3-2 öne geçti.2-0 öne geçtikten sonra 3-2 yenik duruma düşmesine rağmen maçtan kopmayan Liverpool, önce 81. dakikada Lucas Leiva ile skora 3-3 eşitlik getirdi, daha sonra da 82. dakikada Dirk Kuyt'ın kafa golüyle 4-3 öne geçmeyi başardı.Tur atlamak için bir gole daha ihtiyacı olan Liverpool'un savunmada verdiği açıkları iyi değerlendiren Chelsea, Lampard'ın 89. dakikada kaydettiği golle skora 4-4 eşitlik getirdi.Kalan bölümde iki takım da rakip fileleri havalandıramayı başaramazken, karşılaşma 4-4 eşitlikle bitti. Güçlü rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla geçmeyi başaran Chelsea, evindeki maçta Liverpool ile 4-4 berabere kalmasına rağmen adını yarı finale yazdırdı.Milli futbolcu Hamit Altıntop'un takımı Bayern Münih'i sahasında 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur kapısını ilk maçta aralayan Barcelona, çeyrek final rövanş maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha iyi başlayan Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Alman ekibine Keita'nın 73. dakika attığı golle karşılık veren Barcelona, skora 1-1 eşitlik getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, yarı finalde Liverpool'u kupanın dışına iten Chelsea ile eşleşti.Yarı finalin diğer eşleşmesi ise, bu akşam saat 21.45'te oynanacak Arsenal-Villarreal ve Porto-Manchester United maçlarıyla belirlenecek.