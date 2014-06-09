Londra’da evsizlere karşı metal çivi önlemi!

Londra Belediyesi, Southwark Köprüsü Yolu gibi lüks semtlerde evsizlerin yatıp kalktığı kuytu yerlerin tabanına metal çiviler yerleştirdi. Evsizlerinin buralarda yatıp kalkmasını ve dolayısıyla görüntüyü bozmasını engellemeyi amaçlayan projenin fotoğrafları bir anda internet paylaşım sitelerinde günün konusu oldu.

Daily Tegraph’ın haberine göre, İnsan hakları kuruluşları ve birçok Londralı skandala tepki göstererek çivilerin kaldırılması için kampanya başlattı. Bazıları evsizlere karşı bu ‘önlemi’, güvercinlerin konmaması için bazı bina ve duvarlara yerleştirilen çivilere benzeterek duruma tepki gösterdi.4 cm uzunluğundaki kör uçlu çivilerle alınan önlemi “insanlık dışı” diye niteleyip eleştiren insan hakları eylemcileri, “evsiz insanlara güvercin muamelesi yapmanın kesinlikle kabul edilemez olduğunu” vurguladı.

Eylemciler, çivilerin kaldırılması için bir imza kampanyası da başlattı.