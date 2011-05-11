Londra’da Esma Esad aranıyor

T24 - İngiltere’nin başkenti Londra’da, paparazzisinden politika muhabirine varıncaya kadar yüzlerce gazeteci, 3 çocuğuyla birlikte 15 gün önce adaya geldiği ileri sürülen Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi Esma’yı arıyor.İngiltere doğumlu Esma Esad, Batılı yaşam tarzı, güzelliği ve şık görünümü, iyi eğitimi ve demokrat kimliğiyle Suriye’nin modern yüzünü temsil ediyor. Sünni bir aileden gelmesi mezhep çatışmasının yaygın olduğu Suriye’de ‘Alevi-Sünni koalisyonu’ ve istikrarın simgelerinden biri kabul ediliyor.





Tehdit aldı kaçtı

Ortadoğu kökenli bazı diplomatlar, Beşar Esad’ın Suriye’de halk isyanının şiddetlendiği bir sırada eşi ve çocuklarını güvenceye almak amacıyla gizlice İngiltere’ye gönderdiği haberlerini doğruluyor. Hatta bazı diplomatlara göre, Esma Esad can güvenliğinin bulunmadığı yönünde “Acilen ülkeyi terket” mesajı aldı ve bu nedenle Şam’dan kaçtı.



İngiltere’de 5 ayrı evi bulunduğu belirtilen Esma Esad’ın nerede olduğu henüz netlik kazanmadı. Gazeteciler dün Esad ailesinin Londra’nın kuzeyindeki evi önünde nöbet tuttu. Posta kutusundaki mektupların 3 gündür alınmadığını belirten gazeteciler, evde yaşayan bulunup bulunmadığını çöp kutularını kontrol ederek belirlemeye çalıştı. Londra’daki King’s Collage Üniversitesi’nde okuduğu dönemde ‘Emma’ adıyla çağrılan Esma Esad, JP Morgan yatırım bankasında çalışırken Beşar Esad’la tanışıp 2000 yılında evlenmişti. Esma Esad’ın kardiyolog babası ve eski diplomat annesi de ortadan kayboldu.