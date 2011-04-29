-LONDRA'DA DÜĞÜN KARŞITI GÖSTERİ LONDRA (A.A) - 29.04.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da monarşi karşıtı Republic adlı grubun, İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine'in düğün törenine karşı gösteri düzenlediği bildirildi. Düğünü kutlamak için Londra'ya İngiltere'den ve bütün dünyadan akın eden toplam 1 milyondan fazla kişinin aksine, düğün töreninin zaman ve para kaybı olduğunu savunan 200 kadar gösterici, Republic'in çağrısı üzerine Londra'nın kuzeyinde yer alan Holborn semtinin meydanında toplanıp düğünü protesto etti. Protestoya katılanlardan Graham Smith AFP'ye yaptığı açıklamada, düğün konusunda herkesin hemfikir olmadığını ve düğünün "herkesin kendinden geçmesine yol açmadığını" belirtti. "William ve Kate'e ömür boyu mutluluk diliyoruz" diyen göstericilerden 29 yaşındaki Sophia Deboick ise "Ülkedeki 12 milyon Cumhuriyet rejimi yanlısı İngilizin, William'ın bir gün kral olacağı fikrinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmek için buraya toplandık" dedi. Deboick açıklamasında, "Kraliyet ailesinin özel bir olay olması gereken düğün törenini bir kamu gösterisine dönüştürdüğü bu günü Cumhuriyetçilerin sesini duyurmak için seçtik" diye konuştu. Protestonun düzenlendiği, İngiliz bayraklarıyla donatılmış ve bir caz orkestrasının yer aldığı meydanda göstericiler, "Protestoya hoşgeldiniz, bu bir kraliyet düğünü değildir" sloganıyla karşılandı. Republic örgütünün 16 bin üyesi bulunduğunu bu sayının Kasım ayında William ve Kate'in evleneceğinin duyurulmasından önce daha az olduğu belirtiliyor. İngiliz hükümetinin halka yönelik bütçe kesintilerini çoğalttığı bir dönemde düğün töreni için yapılan yüksek harcamayı protesto ettiğini belirten Republic, kraliyet ailesinin anayasal rolüne son verilmesini ve kraliyet ailesi konusunda da referandum düzenlenmesini istiyor.