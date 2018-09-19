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Dünya

Londra'da cami çıkışında araç yayaların arasına daldı: En az 2 yaralı

Olayla ilgili Londra Emniyet Müdürlüğü'nden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi

19 Eylül 2018 14:46

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç camiden çıkan kişilerin arasına daldı. Olayda en az iki kişi hastaneye kaldırıldığı belirtilirken Londra emniyetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Euronews'te yer alan habere göre, Londra'nın kuzey batısında dün gece meydana gelen olayda polisin "ihtimalleri değerlendirdiği" açıklaması yapılırken, saldırının terör amaçlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

 

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