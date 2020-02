Londra'da cami çıkışında araç yayaların arasına daldı: En az 2 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç camiden çıkan kişilerin arasına daldı. Olayda en az iki kişi hastaneye kaldırıldığı belirtilirken Londra emniyetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Euronews'te yer alan habere göre, Londra'nın kuzey batısında dün gece meydana gelen olayda polisin "ihtimalleri değerlendirdiği" açıklaması yapılırken, saldırının terör amaçlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Reports suggest a car swerved into a crowd of Muslims outside the The Hussaini (Balaghiya) Association in Cricklewood, with 5 injured (3 seriously). Eye-witnesses apparently suggest perpetrators were heard shouting anti-Islamic sloguns.https://t.co/VmvysZgpC5 pic.twitter.com/niMOgf8ccM