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Londra'da boşaltılan Trafalgar Meydanı tekrar açıldı

Meydanda polis bomba araması yaptı

08 Haziran 2017 20:23

Londra'da Trafalgar meydanının güvenlik gerekçesi nedeniyle boşaltıldı. Polisin kontrol ettiği paketten bir şey çıkmayınca meydan tekrar açıldı.

Londra, 8 Haziran, (DHA)- İngiliz polisinin kontrol ettiği şüpheli paketten bir şey çıkmayınca meydan tekrar araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı. İngiltere’de seçimlerin olduğu gün Londra Trafalgar Meydanı şüpheli paket ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yerel saatle 14:40 sularında Duncannon sokağında kenarında bulunan şüpheli paket İngiliz polisini alarma geçirdi. Şüpheli paketten bir şey çıkmayınca meydanda hayat normal akışına döndü.

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