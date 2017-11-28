Londra'da bombalı araç paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli bir araç nedeniyle bomba paniği yaşandı.

Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde park halindeki araçtan şüphelenen polis, bomba arama ve imha aracını devreye soktu. Robot araçla uzaktan kumanda ile araç incelendi.

Çevre yollar kapatıldı. Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.

Görgü tanıkları, kontrollü bir patlama olduğunu söyledi. Bir süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak bir tehdidin olmadığını duyurdu. Ancak araç sürücüsü, sahte kimlik belgeleri bulundurmaktan gözaltına alındı.