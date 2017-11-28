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Dünya

Londra'da bombalı araç paniği

İngiliz polisinin içinde bomba bulunduğundan şüphenlediği araç kontrollü şekilde patlatıldı

28 Kasım 2017 19:32

İngiltere'nin başkenti Londra'da şüpheli bir araç nedeniyle bomba paniği yaşandı.

Londra'nın merkezindeki The Gherkin binasının önünde park halindeki araçtan şüphelenen polis, bomba arama ve imha aracını devreye soktu. Robot araçla uzaktan kumanda ile araç incelendi.

Çevre yollar kapatıldı. Bomba arama köpekleri de bölgeye getirildi.

Görgü tanıkları, kontrollü bir patlama olduğunu söyledi. Bir süre sonra polis yeni bir açıklama yaparak bir tehdidin olmadığını duyurdu. Ancak araç sürücüsü, sahte kimlik belgeleri bulundurmaktan gözaltına alındı.

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