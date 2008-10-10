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Dünya

Londra'da bisiklete yatırım

Londra, yollarının bisikletle seyahat edenler için güvenli olmadığı gerekçesiyle sürücüleri uyarmak için yeni bir kampanya başlattı.

10 Ekim 2008 03:00

Londra'nın ulaşımından sorumlu olan Transport for London (TFL) Londra yollarının bisikletle seyahat edenler için güvenli olmadığı gerekçesiyle bisiklet kullananlar, gerek yaya, gerekse sürücüleri uyarmak için yeni bir kampanya başlattı.

İngiltere'de Londra Büyükşehir Belediyesi ve Transport for London (TFL) Londra sokaklarındaki bisikletlilerin neden olduğu kazalardaki görülen artış sebebiyle bir dizi kampanyaya imza attı. Bu haftadan itibaren Londra'daki merkez sinemalarda gösterime girecek tanıtım filmleriyle, Londra sokakları daha güvenli hale getirilmeye çalışılacak.

Daha önce kamyonlara ek bir yan ayna takılması için kampanya başlatan Londra Belediyesi ve TFL, bu kez kampanyayı genişleterek sokak reklamları ve uyarı yazıları da hazırladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, bisiklet kullananların güvenliğini sağlamak için 3 milyon sterlin yatırım yapıldığını açıkladı. Johnson, "Londra bisiklet sürücüleri için harika bir şehir. Güvenlik kampanyaları son derece önemli. Londra'yı bisikletçiler cenneti yapmak istiyorum. Yollarda dikkatsizlik yüzünden yaşanan talihsiz kazalara son verilmesi için elimizden geleni yapacağız'' şeklinde konuştu.

Bu yatırım çerçevesinde bisiklet kullananlara Londra yollarının trafik akışı da öğretilecek.
(DHA)

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