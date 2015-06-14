Hava kirliliğini bisiklete çıplak binip protesto ettiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da petrol bağımlılığını ve hava kirliliğini protesto eden binlerce kişi çıplak bisiklete binerek şehrin merkezinde turladı.

Her yıl haziran ayının ikinci haftası düzenlenen "bisiklete çıplak binme gününde", Hyde Park'ta toplanan binlerce kişi çıplak ve yarı çıplak, başkentin işlek caddelerinde pedal çevirdi.

Piccadily Meydanı'nda kendilerini izleyenlerin tezahüratları ile karşılaşan her yaştan bisikletli, kalabalığa ve trafiğin yoğunluğuna aldırmadan bisiklet sürmeye devam etti. Trafiğin tıkanmasını fırsat bilen izleyeciler ise bisikletlerin birbirinden ilginç görüntülerini çekmek için birbiriyle yarıştı.

2001 yılından bu yana dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlenen bisiklete çıplak binme gününde, petrol bağımlılığı ve hava kirliliğine dikkat çekilerek insanların otomobillere bağımlı yaşaması protesto ediliyor.