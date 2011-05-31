-LONDRA'DA BİR TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ LONDRA (A.A) - 31.05.2011 - İngiliz polisi, geçen hafta bir saldırı sonucu Londra'nın güneyindeki Brixton'da hayatını kaybeden Türk vatandaşının isminin Alper Paşa olduğunu açıkladı. Polis yaptığı yazılı açıklamada, 26 Mayıs Perşembe akşamı yerel saatle 23.00 sularında, bir restoran önünde başına bir cisimle vurularak yaralanan 43 yaşındaki Paşa'nın, hastaneye kaldırıldığını ancak ertesi gün burada hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Bermondsey'de yaşayan Paşa'ya bugün otopsi yapılacağı kaydedildi. Polisin, Paşa'nın iki arkadaşı ile kavgaya karışmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şimdiye kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.