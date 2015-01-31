Londra'da bir memur, Katar kraliyet ailesinin sarayına izin vermedi

Katar kraliyet ailesinin Londra’da yapacağı saraya, belediye memuru Matthew Rees, kent planlamasına uygun olmadığı gerekçesiyle onay vermedi.

Katar kraliyet ailesinin İngiltere’nin başkenti Londra’da saray yapma planı belediye memuruna takıldı. İki malikaneyi alıp 200 milyon sterlin (731 milyon TL) değerinde saray yapmayı planlayan eski emir ve eşine Westminster belediye meclisi planlama memuru Matthew Rees, kent planlamasına uygun olmadığı gerekçesiyle ‘hayır’ yanıtı verdi.

Söz konusu sarayın planında 17 yatak odası, 14 salon, 4 yemek salonu, yüzme havuzu ve bir sinema salonu bulunuyordu. Hürriyet’te yer alan habere göre, belediye memuru ret gerekçesinde saray inşasının Londra’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek, konut yetersizliğine dikkat çekti. Muhafazakar Parti’nin güçlü olduğu belediye meclisinde İşçi Partisi grubunun lideri Paul Dimoldenberg, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, bu olayla ilgili söylentilerin Westminster belediye meclisini rahatsız edecek raddeye vardığını yorumunu yaptı. Dimoldenberg, “Milyon sterlinlik konut yapmaya gerek yok. Mesele Katar kraliyet ailesi veya başka bir monarşiye konut bulmak değil. Orta ve düşük gelirli insanlara ev bulmaya ihtiyacımız var” dedi.

Malikaneleri 2013’te 120 milyon sterline (440 milyon TL) alan Katar kaynakları ret yanıtı sonrası ne yapacaklarına dair henüz karar vermediklerini belirtti.