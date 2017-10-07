Londra'da bir araç kaldırıma çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araç, Doğal Tarih Müzesi önündeki kaldırıma çıktı. Olayda yaralanlar olduğu belirtiliyor. Ekiplerin yaralıların tedavisi için bölgede olduğu ve Londra'nın turistik noktalarından biri olan South Kensington'da yer alan müzenin boşaltılmaya başladığı belirtiliyor. Müzenin yer aldığı bölgenin trafiğe kapatıldığı, Londra polisinin bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklandı.

Şu noktada olayın terör saldırısı olup, olmadığı bilinmiyor. Ancak, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra, Avrupa'da terör alarmının yüksek olduğu kentler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında bir saldırgan, Westminster Köprüsü üzerinde aracını yayaların üzerine sürdükten sonra parlamentonun önünde polisi hedef almıştı. Saldırı sonucu 1'i polis, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

AP/Reuters, ÖA/HT

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