Londra'da bıçaklı terör saldırısı; en az 7 kişi yaşamını yitirdi; 48 yaralı!

İngiltere bir ay içinde üçüncü kez terör saldırısıyla sarsıldı. Hızla giden bir minibüs yayaları ezerek geçti. Teröristler, minibüsten indikten sonra köprüden 500 metre uzakta bıçakla rastgele insanlara saldırmaya başladılar. Köprüden 500 metre uzaktaki Borough Market dün gece yaşanan dehşetin ikinci adresi oldu. İngiliz polisi, üzerine 'sahte intihar yeleği' giyen saldırının 3 failinin vurularak öldürüldüğünü, saldırılarda bu kişiler dışında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. En az 48 kişinin yaralandığı saldırı sırasında teröristlerin "Allah için" diye bağırdıkları öğrenildi.

Sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü aktarıldı.

Londra'da bıçaklı saldırının yaşandığı restorandaki panik kameralara böyle yansıdı:

8 dakikada etkisiz hale getirildi

İngiliz polisi 3 saldırganın 8 dakika içinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Minibüs saldırısında sonra saldırganlar Borough Market’de barlara girerek insanları bıçakladı. Londra Polisi, yaptığı açıklamada dün akşam yerel saat ile 22.08 sıralarında ihbar üzerine Londra Köprüsü’ne hareket ettiklerini bildirdi. Polis üç saldırganın 8 dakika içinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Londra polisi: Üçüncü olay bağlantılı değil

Emniyet yetkilileri, Londra Köprüsü yakınlarındaki Vauxhall bölgesinde üçüncü bir olayın daha yaşandığını, olaya polis ekiplerinin müdahale ettiğini duyurmuştu. Fakat daha sonra yapılan açıklamada üçüncü olayın ilk iki saldıyla bağlantılı olmadığı bilgisi verildi.

TIKLAYIN: Londra'daki saldırıdan ilk görüntüler

Turistik bölge

Borough Market, Londra’nın merkezinde çok sayıda restoran, bar ve gece klubünün bulunduğu popüler ve turistik bir bölge. Cumartesi akşamı çok sayıda kişinin eğlenmek için tercih ettiği bölgelerden biri. Metro gazetesine konuşan görgü tanıkları iki veya dört erkeğin minibüsten indiğini söyledi.Terörizmle mücadele ekipleri London Bridge ve Borough Market’i kordun içine alırken silahlı polislerin dün geceden beri bölgede görev başında olduğunu bildirdi.

"Kaç, saklan, bildir"

Londra polisinin sosyal medya hesabından yayınladığı 'Kaç, Saklan, Bildir' başlıklı uyarı mesajında, olay yerinde bulunan kişilerden önce kendi güvenliklerini sağlamaları, ardından konuyu yetkililere bildirmesi talep edildi.

Terör saldırısı

Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedildi. Seçim kampanyasını yarıda keserek başkente dönen Başbakan Theresa May, yaptığı yazılı açıklamada, polisin olayı "potansiyel terör saldırısı" olarak ele aldığını bildirmişti.

Londra polisinin kendisine bağlı olarak çalıştığı belediye başkanı Sadık Han da yaptığı açıklamada, olayı doğrudan "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Başbakan May’in başkanlığında bu sabah üst düzey güvenlik bürokratlarının da katılacağı bir acil durum kabine toplantısı (Cobra) yapılacağı açıklandı. Toplantıda, ülkedeki terör tehdit seviyesinin artırılmasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Önceki hafta Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kişinin öldüğü intihar saldırısının ardından ülkede terör tehdit seviyesi en üst basamak olan "kritik"e çıkarılmıştı. Yaklaşık bir hafta süreyle bu basamakta tutulan tehdit seviyesi geçen hafta Cumartesi günü eski düzeyi olan "ciddi"ye çekilmişti.

Başkentin yoğun bölgeleri arasında

Kentin merkezindeki ve ünlü Thames Nehri üzerindeki Londra Köprüsü, özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, burayı fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında. Londra Köprüsü'nün yanındaki Borough Pazarı da yine özellikle turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerden. Bölgede çok sayıda işyeri, lokanta ve eğlence mekanı bulunuyor.



Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan parlamento bahçesinde nöbet tutan bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

Genel seçim ertelensin çağrıları

İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesi iki hafta içinde yaşanan ikinci saldırının ardından sosyal medyada, 8 Haziran'da yapılacak genel seçimin ertelenmesi yönünde çağrılar yapıldığını aktarıyor.

Gazete "Siyasiler, son terör saldırılarının ardından seçimi erteleme baskısı altında" ifadesini kullanıyor. Mark Oxley adlı kişinin internet üzerinden imza kampanyası başlattığını duyuran gazete, kampanya sayfasında "Eminim birçok kişi bu ikinci yıkıcı saldırıdan sonra seçim yapmanın zamanı olmadığını düşünüyordur. Şu an önceliğimiz ülkemizin ve halkımızın güvenliği olmalı" yazdığını belirtiyor.

Facebook "Güvenlik butonunu" devreye soktu

Sosyal medyadevi Facebook, dünyadaki önemli saldırı noktalarında devreye soktuğu "Güvenlik butonu" uygulamsını Londra için devreye soktu.

Trump'tan seyahat yasağı mesajı

ABD Başkanı Donaldf Trump, Londra'da yaşanan saldırının ardından yaptığı açıklamada, tamamı Müslüman çoğunluğa sahip 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik uygulamaya çalıştığı ancak mahkeme tarafından iptal edilen seyahat yasağına vurgu yaptı. Trump şu ifadeleri kullandı:

“Akıllı uyanık ve güçlü olmalıyız. Bize hakkımızı geri vermek için mahkemelere ihtiyacımız var. Daha fazla güvenlik için seyahat yasağına ihtiyacımız var. ABD, İngiltere’nin yanındadır. ABD, ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Tanrı korusun”

Westminister Köprüsü saldırısı

Londra'da mart ayında da bir saldırı yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Saldırgan daha sonra parlamento binası dışında silahsız bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 ülkeden 40 kişi de yaralanmıştı.

Manchester saldırısı

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena'da Ariana Grande konserinin hemen ardından bombalı br saldırı meydana gelmişti. 10 gün önce yaşanan saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.