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Dünya

Londra'da bıçaklanan Türk genci hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklanan Türk vatandaşı Gökhan Durmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

18 Şubat 2015 09:03

Türk vatandaşı Gökhan Durmuş, Türkçe konuşan toplumun yaşadığı Hackney bölgesinde 7 Şubat'ta bıçaklı saldırıya uğradı. Durmuş, dün hayatını kaybetti.

Londra polisinden yapılan açıklamada, Durmuş'un 7 Şubat akşamı yerel saatle 21.30 sularında, Türkçe konuşan toplumun yaşadığı Hackney bölgesinde bıçaklandığı, dün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

22 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Başkomiser Andy Partridge şunları söyledi:

"Kurban, yakın bağları olan bir aileden geliyor. Gökhan'ın ailesi ve arkadaşları ölümüyle yıkıldılar. 7 Şubat'ta ne olduğunu anlamamız için bilgiye sahip olan kişilerin söyleyeceklerini duymak isteriz. Bilgi sahibi olan kişiler bizimle irtibata geçebilir" diye konuştu.

Polis, Gökhan Durmuş'un ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağını kaydetti.

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