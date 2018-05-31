"Londra'da bankerlerin ayağına gidenlerin, IMF'ye başvurmayı gurur meselesi yapması yanlıştır"

Sözcü yazarı Ege Cansen, yatırımcılarla görüşmek üzere Londra'ya giden Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya ilişkin olarak, çDöviz muslukları açılsın diye Londra'da bankerlerin ayağına gitmekte beis görmeyenlerin, üyesi olduğumuz IMF'ye başvurmayı gurur meselesi

yapması yanlıştır" dedi.

Olası krizin nasıl aşılacağına ilişkin olarak Cansen, "Bütün iktisadi krizler mali sektörden çıkar. Mali sektörde başlayan çöküntü, neticede reel sektörü vurur. Reel sektörde işlerin bozulması da döner mali sektörü vurur. Bu bir fâsit dairedir. Gelişmeler, sadece piyasa mekanizmasına bırakılamaz. Devreye devlet girer. Devletin yapacağı müdahalenin teorik dayanağı, kırılmaya sebep olacak aşırı noktasal yükleri bütün yüzeye “mütesaviyen münteşir” hale getirmektir. Oradan da temele yani halka intikal ettirmektir. Yükleri ülke ekonomisine dağıtmak krizi aşmakta yetersiz kalırsa, devreye IMF gibi uluslar arası kuruluşlar sokularak yüklerin bir kısmı dünyaya dağıtılır" ifadelerini kullandı.

Cansen şöyle devam etti:

"Döviz muslukları açılsın diye Londra'da bankerlerin ayağına gitmekte beis görmeyenlerin, üyesi olduğumuz IMF'ye başvurmayı gurur meselesiyapması yanlıştır. Bu da geçecektir. Çünkü Türk ekonomisinin aksaksız yürümesinde, ticaret (ithalat-ihracat) yaptığımız ülkelerin de menfaati vardır."