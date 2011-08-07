-LONDRA'DA AYAKLANMA LONDRA (A.A) - 07.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde bir gencin silahlı polislerce öldürülmesini protesto ederek polise saldıran göstericiler 8 polisi yaraladı. Polis yetkilileri, Kuzey Londra bölgesinde bulunan, Londra'nın en yoksul semtlerinden Tottenham'da yaklaşık 300 kişinin semtteki polis karakolunun önünde gösteri düzenlediğini bildirdi. Kendilerine engel olmak isteyen toplum polislerine şişeler ve ellerine geçirdikleri diğer nesneleri fırlatan göstericilerin polise ait iki araç ile bir otobüsü ateşe verdiğini, dükkanları yağmaladığını ve camlarını kırdığını belirten polis yetkilileri, yaralanan polislerden birinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Londra'nın en çok turist çeken bölgeleri arasında olan Orta Londra bölgesinden sadece birkaç kilometre ötede bulunmasına karşın çocukların neredeyse yarısının fakirlik sınırının altında yaşadığı Tottenham'da daha önce de benzeri olaylar yaşanmıştı. Tottenham'da 1985'te bir kadının polisin evine operasyon düzenlediği sırada kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından başlayan gösterilerde bir polis bıçaklanarak öldürülmüş, 60 polis yaralanmıştı. Çok çeşitli etnik gruplardan kişilerin yaşadığı Tottenham, Londra'daki en büyük zenci nüfusu barındıran semt olarak biliniyor.